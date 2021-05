Tunisia – Ue: commissaria Johansson annuncia nuovo patto delle migrazioni (Di sabato 22 maggio 2021) Sarà elaborato un nuovo patto delle migrazioni, inclusivo e integrato, che comprenderà anche un sostegno economico al Paese nordafricano, in particolare per i più giovani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021) Sarà elaborato un, inclusivo e integrato, che comprenderà anche un sostegno economico al Paese nordafricano, in particolare per i più giovani L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Tunisia – Ue: commissaria Johansson annuncia nuovo patto delle migrazioni - adatit1 : RT @JigginoRuss: La commissaria UE: 'Gestire la migrazione è anche gestire i confini. In Tunisia ho visitato insieme alla ministra Lamorges… - anubidal : RT @JigginoRuss: La commissaria UE: 'Gestire la migrazione è anche gestire i confini. In Tunisia ho visitato insieme alla ministra Lamorges… - Philo1936 : RT @JigginoRuss: La commissaria UE: 'Gestire la migrazione è anche gestire i confini. In Tunisia ho visitato insieme alla ministra Lamorges… - octaviansaturn : RT @JigginoRuss: La commissaria UE: 'Gestire la migrazione è anche gestire i confini. In Tunisia ho visitato insieme alla ministra Lamorges… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia commissaria Migranti: Johansson, discussioni costruttive con Tunisia Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson a conclusione della sua missione in Tunisia, presso la sede della Delegazione dell'Unione europea a Tunisi, precisando che la "...

Draghi e l'immigrazione, con l'Europa sarà battaglia ...dall'anno scorso a causa dal Covid che ha acuito la crisi economica di alcuni Paesi come la Tunisia. Ecco perché, nel frattempo, la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson , e la ministra ...

Migranti: Johansson, discussioni costruttive con Tunisia - Ultima Ora Agenzia ANSA Tunisia – Ue: commissaria Johansson annuncia nuovo patto delle migrazioni Sarà elaborato un nuovo patto delle migrazioni, inclusivo e integrato, che comprenderà anche un sostegno economico al Paese nordafricano, in particolare per i più giovani nuovo patto migrazioni ...

Migranti, l'Italia «guiderà» la Guardia costiera tunisina | il manifesto Alla fine Luciana Lamorgese ha otternuto ciò che voleva. La ministra dell’Interno è arrivata ieri in Tunisia insieme alla commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson con l’obiettivo di assicurar ...

Lo ha detto laUe agli Affari interni Ylva Johansson a conclusione della sua missione in, presso la sede della Delegazione dell'Unione europea a Tunisi, precisando che la "......dall'anno scorso a causa dal Covid che ha acuito la crisi economica di alcuni Paesi come la. Ecco perché, nel frattempo, laagli Affari interni, Ylva Johansson , e la ministra ...Sarà elaborato un nuovo patto delle migrazioni, inclusivo e integrato, che comprenderà anche un sostegno economico al Paese nordafricano, in particolare per i più giovani nuovo patto migrazioni ...Alla fine Luciana Lamorgese ha otternuto ciò che voleva. La ministra dell’Interno è arrivata ieri in Tunisia insieme alla commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson con l’obiettivo di assicurar ...