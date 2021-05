Trivelle, il ministro Cingolani: 'Non le ho autorizzate io' (Di sabato 22 maggio 2021) 'Quelle Trivelle erano già lì. C'erano delle autorizzazioni, le ho trovate, erano state completate, non posso fare una operazione scorretta, ne abbiamo semplicemente preso atto'. Lo afferma il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 maggio 2021) 'Quelleerano già lì. C'erano delle autorizzazioni, le ho trovate, erano state completate, non posso fare una operazione scorretta, ne abbiamo semplicemente preso atto'. Lo afferma il ...

Advertising

SkyTG24 : Il ministro Cingolani a Sky TG24: 'Le trivelle non le ho autorizzate io' - JohnHard3 : RT @dukana2: TRIVELLE PER TUTTI??SIGNORE E SIGNORI!! LA #DISTRUZIONEAMBIENTALE DEI #DRAGHI DI #CONFINDUSTRUA È SERVITA ??ANCHE IN #EMILIAROM… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Trivelle, il ministro Cingolani: 'Non le ho autorizzate io' #trivelle - CarlaG13528731 : RT @dukana2: TRIVELLE PER TUTTI??SIGNORE E SIGNORI!! LA #DISTRUZIONEAMBIENTALE DEI #DRAGHI DI #CONFINDUSTRUA È SERVITA ??ANCHE IN #EMILIAROM… - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Trivelle, il ministro Cingolani: 'Non le ho autorizzate io' #trivelle -