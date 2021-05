Triplete Inter | il ricordo di Mourinho – FOTO

(Di sabato 22 maggio 2021) Joséricorda l’indimenticabile notte di Madrid di undici anni fa con il trionfo dell’in Champions League Oggi ricorre l’11° anniversario della fantastica notte di Madrid che laureò l’campione d’Europa, grazie al successo per 2-0 (doppietta di Diego Milito) nella finale del ‘Bernabeu’ contro il Bayern Monaco. José, condottiero della trionfale cavalcata in Champions League dei nerazzurri, ricorda in modo speciale quel giorno su Instagram. «Stadio Santiago Bernabeu. 22 maggio 2010. Una notte pazzesca di amicizia e felicità a Madrid. E un altro pallone per la collezione di mio figlio», il tutto da unacorredata insieme al presidente Massimo Moratti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose ...

L'Inter del Triplete Il 22 maggio 2010 è una data che resterà impressa nei cuori dei tifosi nerazzurri: 11 anni fa si giocava la finale di Champions League allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Una ...Il 22 maggio del 1996 i bianconeri, in maglia blu con enormi stelle sulle spalle, piegarono gli olandesi ai rigori all'Olimpico di Roma. In tribuna un ...