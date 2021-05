Trionfa l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 | vincono i Måneskin | il video

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 23 maggio 2021) La vittoria non era per niente scontata e il voto della giuria delle varie nazioni non davafra le favorite vedendo sul podio Svizzera, Francia e Malta. Tutto però si è ribaltato col voto del pubblico e i vincitori dell’Eurovisionsono loro: i(i vincitori di Sanremo) Trionfo italiano dunque alla competizione europea della musica, in un anno contraddistinto dai problemi legati alla pandemia di Covid-19, nella città di Rotterdam (con tutti i controlli del caso) si è riusciti a organizzare al meglio l’evento d’eccezione dell’arte e della musica, uno spettacolo davvero unico e paragonabile al Super Bowl americano. Durante la trasmissione è arrivato tramite i social il supporto da parte di numerose celebrità italiane che hanno invitato i loro ...