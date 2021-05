Trenta milioni di vaccinazioni. A piccoli passi verso la normalità

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 22 maggio 2021) La soglia, non soltanto psicologica, è stata abbattuta a poche ore dall’ingresso dell’intera penisola in zona gialla: sono più dile dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate alla popolazione. A renderlo ufficiale è stato il contatore della struttura commissariale contro l’emergenza pandemica guidata dal generale Francesco Figliuolo, aggiornato a metà pomeriggio di sabato. Mancano ancora pochidi somministrazioni per poter “festeggiare” un altro traguardo ancora più importante: la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino. L’andamento della campagna vaccinale va naturalmente di pari passo con la disponibilità delle dosi nei magazzini. Al momento infatti le inoculazioni fatte (30.158.028) hanno permesso di dare fondo al 91,5% delle dosi arrivate (32.975.467) in Italia e distribuite agli ...