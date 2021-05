Tragedia sfiorata a Fiumicino: pescatore salvato dall’attacco di uno squalo (Di sabato 22 maggio 2021) Un pescatore sportivo di Roma ha rischiato di morire inghiottito da uno squalo, che lo ha attaccato mentre pescava sul tratto di mare che costeggia Fiumicino. “Ho visto la morte in faccia”, ha poi raccontato a Il Messaggero. Credit: PixabayNel corso della mattinata di ieri, venerdì 21 maggio, lungo il litorale di Fiumicino, un pescatore romano di 49 anni se l’è vista davvero brutta. Alessandro Sanna, questo il suo nome, era intento a trascorrere una giornata di pesca quando improvvisamente la sua piccola imbarcazione ha iniziato a ondeggiare pericolosamente, fino al momento in cui ha iniziato a imbarcare acqua. Solo in quell’istante il pescatore si è accorto di avere uno squalo intorno, probabilmente attratto da un pesce che aveva appena abboccato ... Leggi su ck12 (Di sabato 22 maggio 2021) Unsportivo di Roma ha rischiato di morire inghiottito da uno, che lo ha attaccato mentre pescava sul tratto di mare che costeggia. “Ho visto la morte in faccia”, ha poi raccontato a Il Messaggero. Credit: PixabayNel corso della mattinata di ieri, venerdì 21 maggio, lungo il litorale di, unromano di 49 anni se l’è vista davvero brutta. Alessandro Sanna, questo il suo nome, era intento a trascorrere una giornata di pesca quando improvvisamente la sua piccola imbarcazione ha iniziato a ondeggiare pericolosamente, fino al momento in cui ha iniziato a imbarcare acqua. Solo in quell’istante ilsi è accorto di avere unointorno, probabilmente attratto da un pesce che aveva appena abboccato ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata Fornello resta acceso, intossicati 3 adulti e bimbo 3 mesi Tre adulti ricoverati all'ospedale di Lavagna e un bimbo di tre mesi trasportato al Gaslini sono il bilancio di una tragedia sfiorata nella frazione di Semovigo di Mezzanego nella valle Sturla, a est di Genova. Intorno alla mezzanotte la telefonata giunta ai vigili del fuoco di Chiavari e al 118 fatta da un ...

Famiglia sfiorata da un proiettile mentre pranza in terrazzo ... mentre stava consumando il pranzo in terrazza è stata sfiorata da un proiettile che poi si è ... Insomma una vicenda che per poco non finiva in tragedia. Decisamente una brutta pagina di storia ...

Tragedia sfiorata a Sanremo, crolla pino in via Nino Bixio: distrutte due auto Riviera24 Genova, lasciano fornello acceso: intera famiglia finisce in ospedale, anche un neonato di tre mesi Sono stati tutti trasportati in ospedale i componenti del nucleo famigliare soccorsi venerdì sera nel Genovese a causa di una intossicazione ...

Evitata per un soffio la collisione fra 2 aerei passeggeri La tragedia è stata sfiorata per un soffio. Due aerei passeggeri hanno rischiato di scontrarsi in volo nei cieli del Congo. È successo mercoledì, fa sapere il ministero dei Trasporti locale, ma la not ...

