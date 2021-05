Tragedia a Cascina nel pisano: ragazzino di 11 anni si spara (Di sabato 22 maggio 2021) Un ragazzino di 11 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi nel piccolo comune di Cascina, nel pisano. Una Tragedia a Cascina nel pisano. Il piccolo è deceduto a causa di un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla testa e che sarebbe stato proprio lui a esplodere. L’arma utilizzata è la pistola Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Undi 11è morto nel primo pomeriggio di oggi nel piccolo comune di, nel. Unanel. Il piccolo è deceduto a causa di un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla testa e che sarebbe stato proprio lui a esplodere. L’arma utilizzata è la pistola

