Tra record di squadra e primati personali | ecco perché l’Atalanta vuole battere il Milan

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 maggio 2021) Chi pensa che domenicascenderà in campo in pantofole, nell’ultima di campionato contro il, si sbaglia di grosso. Altro che regalare la vittoria ai rossoneri per fare uno sgarbo a quella Juve che mercoledì ha soffiato ai bergamaschi la Coppa Italia. Di motivi ce ne sono parecchi e, conoscendo mister Gasperini, domenica sera i suoi ragazzi in campo metteranno l’anima per conquistare tre punti che permetterebbero alla sua Atalanta di riscrivere la storia del club e quella della Serie A. Il secondo posto In palio, prima di tutto, c’è il secondo posto mai conquistato dalBC in 114 anni di storia. Nella passata stagione il sogno s’infranse nell’ultima di campionato contro l’Inter, che vinse a Bergamo e tenne lontano l’assalto dell’armata gasperiniana alla piazza d’onore, alle spalle dei campioni d’Italia della ...