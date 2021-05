Totti, il ricordo social e l'anniversario speciale di Florenzi (Di sabato 22 maggio 2021) Il giorno del debutto non si scorda mai: lo sa bene Alessandro Florenzi , che lo scorso settembre è volato in Francia per vestire la maglia del Psg . Nonostante l'azzurro sia in prestito a Parigi , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) Il giorno del debutto non si scorda mai: lo sa bene Alessandro, che lo scorso settembre è volato in Francia per vestire la maglia del Psg . Nonostante l'azzurro sia in prestito a Parigi , ...

Ultime Notizie dalla rete : Totti ricordo Totti, il ricordo social e l'anniversario speciale di Florenzi Proprio dieci anni fa, il 22 maggio 2011 , avveniva il suo esordio con la maglia giallorossa: il 20enne Florenzi fa il uo grande debutto subentrando proprio a Francesco Totti , al 41' di Roma - ...

Bruno Conti: 'Da Liedholm a Mou, vi racconto 50 anni di Roma' Ricordo Bearzot, i miei compagni dello scudetto, dal bomber Pruzzo a Di Bartolomei, Ancelotti, ... Totti aveva scelto questo, io anche. Devo morire così. Da giocatore e da dirigente ha rischiato l'addio.

FOTO - Florenzi ricorda l'esordio: "10 anni fa il mio sogno diventava realtà" L'esterno, in prestito al Psg dalla Roma, debuttò in Serie A con la maglia giallorossa il 22 maggio 2011, in una partita contro la Sampdoria, entrando al posto di Totti ...

