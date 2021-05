Torrevecchia Inseguimento da film | ferito 43enne

(Di sabato 22 maggio 2021)daa Roma nel primo pomeriggio fra una Volante della Polizia di Stato e un’auto che non si è fermata all’alt. E’ successo poco prima delle 16 in Viale dei Monfortani, all’incrocio con via Trionfale, in zona. Una volante della polizia, mentre cercava di bloccare un’altra autovettura che aveva ignorato un posto di blocco, è finita su una scalinata. Stessa sorte per l’altra auto. Alla guida c’era undi nazionalità argentina trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Per i poliziotti coinvolti solo lievi contusioni. Sul posto, oltre la Polizia Scientifica per i rilievi del caso, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere il guidatore. Domenico Silvestri

a Roma nel primo pomeriggio fra una Volante della Polizia di Stato e un'auto che non si ... all'incrocio con via Trionfale, in zona. L'uomo al volante, alla vista degli agenti, ...Incidente a. Una Peugeot 206, per cause in corso di accertamento, e' uscita fuori strada (come la Volante) dopo uncon la Polizia partito da via Flaminia, altezza Raccordo e terminato su ...Un ferito e due auto - una della polizia - scarrocciate sulle scale del trafficatissimo viale dei Monfortani a Monte Mario, tra via Trionfale e via di Torrevecchia. Meglio non ...Un 43enne argentino ha forzato un posto di controllo in via Flaminia, scatenando un inseguimento che si è interrotto diversi chilometri dopo, quando ...