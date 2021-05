Torre Annunziata, spedizione punitiva contro l’amante del marito: 30 anni di carcere per 5 donne (Di sabato 22 maggio 2021) Sono arrivate le condanne per cinque donne di Torre Annunziata. La sentenza in primo grado decreta più di 30 anni di carcere in totale nei confronti di Anna De Simone e le sue quattro figlie: Valeria, Patrizia, Miriana e Annunziata Iovene. Tutte condannate per lesioni gravi in concorso. Torre Annunziata, spedizioni punitive contro l’amante del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 22 maggio 2021) Sono arrivate le condanne per cinquedi. La sentenza in primo grado decreta più di 30diin totale nei confronti di Anna De Simone e le sue quattro figlie: Valeria, Patrizia, Miriana eIovene. Tutte condannate per lesioni gravi in concorso., spedizioni punitivedel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Paroladeltifoso : Contagiata da variante indiana donna 53enne di Torre Annunziata. La #varianteindiana è considerata tra quella più s… - Enzolott : @Hurrica56839483 @ZZiliani Continui a sviare la risposta a una domanda banalissima, credi che sia possibile in futu… - T7TorreSette : Primo caso di variante indiana a #TorreAnnunziata, la donna è già guarita - T7TorreSette : Torre Annunziata - Pestaggio per gelosia, cinque donne condannate - infoitscienza : Covid e variante indiana, primo caso in Campania: donna di 53 anni in isolamento a Torre Annunziata -