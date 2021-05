Torino, Nkoulou lascia: “Ho dato tutto. Aspetto nuove offerte” (Di sabato 22 maggio 2021) “Ho dato il meglio di me, tutto quello che avevo per il Toro: adesso sono alla fine del contratto, le mie orecchie sono tese e i miei occhi aperti, sto aspettando nuove offerte per scoprire dove vado“. Nicolas Nkoulou, annuncia il suo addio al Torino dopo quattro stagioi. E sul futuro c’è l’opzione Olympique Marsiglia: “La sento ancora come la mia squadra del cuore – aggiunge il camerunense ai microfoni di Bein Sports – per quello che ho passato lì e per quello che rappresenta Marsiglia. Non chiudo nessuna porta”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) “Hoil meglio di me,quello che avevo per il Toro: adesso sono alla fine del contratto, le mie orecchie sono tese e i miei occhi aperti, sto aspettandoper scoprire dove vado“. Nicolas, annuncia il suo addio aldopo quattro stagioi. E sul futuro c’è l’opzione Olympique Marsiglia: “La sento ancora come la mia squadra del cuore – aggiunge il camerunense ai microfoni di Bein Sports – per quello che ho passato lì e per quello che rappresenta Marsiglia. Non chiudo nessuna porta”. SportFace.

