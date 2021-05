Top 10, Petrarca prima finalista. Sfiderà Rovigo o Calvisano (Di sabato 22 maggio 2021) L'Argos Petrarca Padova è la prima finalista del campionato Peroni Top 10 di rugby. Al 'Geremia' di Padova perde 24 - 23 contro il Valorugby, subendo 4 mete, ma in virtù del punto di bonus difensivo e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) L'ArgosPadova è ladel campionato Peroni Top 10 di rugby. Al 'Geremia' di Padova perde 24 - 23 contro il Valorugby, subendo 4 mete, ma in virtù del punto di bonus difensivo e ...

