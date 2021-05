Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme a Bologna: l’influencer raggiunge il ballerino – FOTO (Di sabato 22 maggio 2021) L’opinionista dell’Isola Tommaso Zorzi, nonostante la stanchezza legata alle ore piccole fatte proprio per via del suo impegno nel reality di Canale 5, questo sabato ha preso un treno in direzione Bologna dove si è riunito a Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20, con il quale sarebbe in corso una frequentazione. Tommaso Zorzi e Tommaso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 maggio 2021) L’opinionista dell’Isola, nonostante la stanchezza legata alle ore piccole fatte proprio per via del suo impegno nel reality di Canale 5, questo sabato ha preso un treno in direzionedove si è riunito adi Amici 20, con il quale sarebbe in corso una frequentazione.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

