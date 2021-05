Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Losanna: Pagnoni conquista l’argento (Di sabato 22 maggio 2021) Buone notizie per l’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco a Losanna in Svizzera. Federico Pagnoni ha conquistato l’argento, vale a dire la terza medaglia azzurra nella rassegna. Ottimo il percorso dell’azzurro: ha superato ai 1/24 il russo Bashkirov 148-138, ai 1/16 lo statunitense Schaff (Usa) 148-144. Poi è toccato agli 1/8 al russo Bulaev superato 146-145. Ai quarti ha sconfitto il danese Damsbo 149-146. Pagnoni ha fatto sua anche la semifinale contro il francese Adrien Gontier dopo un’altalena di punteggi ed emozioni che sembrano premiare prima il suo avversario e poi l’azzurro ma che, alla fine, termina allo spareggio che sorride l’azzurro. La finale per la medaglia più preziosa vede ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Buone notizie per l’Italia nella seconda tappa dideldiconin Svizzera. Federicohato, vale a dire la terza medaglia azzurra nella rassegna. Ottimo il percorso dell’azzurro: ha superato ai 1/24 il russo Bashkirov 148-138, ai 1/16 lo statunitense Schaff (Usa) 148-144. Poi è toccato agli 1/8 al russo Bulaev superato 146-145. Ai quarti ha sconfitto il danese Damsbo 149-146.ha fatto sua anche la semifinale contro il francese Adrien Gontier dopo un’altalena di punteggi ed emozioni che sembrano premiare prima il suo avversario e poi l’azzurro ma che, alla fine, termina allo spareggio che sorride l’azzurro. La finale per la medaglia più preziosa vede ...

