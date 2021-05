Tiro a volo, Italian Ope Green Cup: Grassia e Sessa in testa dopo 75 piattelli (Di sabato 22 maggio 2021) Ottima partenza nell’Italian Open Green Cup 2021 per Giulia Grassia ed Erica Sessa, che si trovano al comando della classifica parziale dopo 75 dei 125 piattelli previsti. La 23enne dell’Esercito e la 22enne delle Fiamme Oro hanno entrambe centrato 72 piattelli e precedono di due lunghezze l’altra azzurra Alessia Iezzi (Carabinieri) che ha chiuso a quota 70 insieme alle statunitensi Ashley Carroll e Kayle Browning. Restano comunque in corsa per accedere alla finale a 6 anche le altre azzurre Martina Grioni (69), Claudia De Luca e Martina Donnini (68). Molto più incerto il quadro della classifica parziale maschile, che a 50 piattelli dalla fine della fase di qualifica vede in testa Simone Lorenzo Prosperi (74/75) insieme ai britannici ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Ottima partenza nell’OpenCup 2021 per Giuliaed Erica, che si trovano al comando della classifica parziale75 dei 125previsti. La 23enne dell’Esercito e la 22enne delle Fiamme Oro hanno entrambe centrato 72e precedono di due lunghezze l’altra azzurra Alessia Iezzi (Carabinieri) che ha chiuso a quota 70 insieme alle statunitensi Ashley Carroll e Kayle Browning. Restano comunque in corsa per accedere alla finale a 6 anche le altre azzurre Martina Grioni (69), Claudia De Luca e Martina Donnini (68). Molto più incerto il quadro della classifica parziale maschile, che a 50dalla fine della fase di qualifica vede inSimone Lorenzo Prosperi (74/75) insieme ai britannici ...

