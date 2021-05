Tifosi del Bologna contro la Juventus | «Sbranateli»

(Di sabato 22 maggio 2021) Striscione: «».rossoblù scatenati alla vigilia del matchi bianconeri, valido per la 38esima giornata Vigilia particolarmente sentita in quel di, con i rossoblù che domani affronteranno laal Dall’Ara nella 38esima giornata di Serie A. Fuori dal centro tecnico Niccolò Galli è comparso uno striscione deidel: «». Chiaro come la partitai bianconeri sia particolarmente sentita, a maggior ragione perché deciderà il destino della squadra di Andrea Pirlo in chiave qualificazione Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

