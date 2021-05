The Sims 4: ridisegnate la casa con Dream Home Decorator (Di sabato 22 maggio 2021) Maxis e Electronic Arts annunciano l’arrivo della nuova espansione per The Sims 4. Preparatevi a ristrutturare in modo creativo i vostri spazi con The Sims 4 Dream Home Decorator La caratteristica fondamentale di ogni The Sims sta nella libertà concessa nella gestione della propria routine quotidiana. Ora, anche i creativi e gli amanti dell’interior design potranno dare sfogo alle proprie pulsioni artistiche nella ristrutturazione di numerosi ambienti e interni. Maxis in collaborazione con il publisher Electronic Arts, annuncia l’uscita di The Sims 4 Dream Home Decorator. La nuova espansione della celebre saga gestionale uscirà il prossimo 1 giugno su PC e Mac (tramite Steam o Origin) nonché su console PS4 e Xbox ... Leggi su tuttotek (Di sabato 22 maggio 2021) Maxis e Electronic Arts annunciano l’arrivo della nuova espansione per The4. Preparatevi a ristrutturare in modo creativo i vostri spazi con TheLa caratteristica fondamentale di ogni Thesta nella libertà concessa nella gestione della propria routine quotidiana. Ora, anche i creativi e gli amanti dell’interior design potranno dare sfogo alle proprie pulsioni artistiche nella ristrutturazione di numerosi ambienti e interni. Maxis in collaborazione con il publisher Electronic Arts, annuncia l’uscita di The. La nuova espansione della celebre saga gestionale uscirà il prossimo 1 giugno su PC e Mac (tramite Steam o Origin) nonché su console PS4 e Xbox ...

