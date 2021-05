The Father | un Anthony Hopkins da Oscar per il buco nero della vecchiaia

(Di sabato 22 maggio 2021) THECon, Olivia Colman, Rufus Sewell. Regia di Florian Zeller. Produzione Gran Bretagna 2020. Durata: 1 ora e 40 minuti AL CINEMA LA TRAMA.ha passato gli 80 anni, vive solo nella sua casa di Londra e non ci sta più colla testa. La figlia vorrebbe che si prendesse una badante, ma lui le caccia tutte. Padre e figlia sembrano in una situazione senza uscita, anche perché la donna ha in animo di lasciare Londra per seguire a Parigi il suo nuovo uomo. PERCHE' VEDERLO. Perché è forse il più bel film mai fatto sul. Per una volta la storia non è vissuta dalla partegiovane generazione angosciata dalla decadenza senilepersona cara. L'angolo di ...

Era da parecchio tempo che Anthony Hopkins non tornava ad essere attore maiuscolo come ci aveva abituati nel secolo scorso. Senza andare a guardare Wikipedia o Imdb, così a memoria, qual è l'ultimo fi ...Un padre e una figlia. Anthony Hopkins (da Oscar) e Olivia Colman sono magnifici in The Father.