Tessera sanitaria scaduta o smarrita: cosa fare. Come si richiede il duplicato pure online (Di sabato 22 maggio 2021) Tessera sanitaria scaduta, smarrita o deteriorata? La Tessera sanitaria , che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca... Leggi su feedpress.me (Di sabato 22 maggio 2021)o deteriorata? La, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca...

Advertising

martaottaviani : E comunque complimenti a @RegLombardia. Ieri sera a prenotare il vaccino ho impiegato tre minuti di orologio. Numer… - _Facezia_ : @valentina_mulas @GattoLordNero Una piattaforma dedicata legata alla tessera sanitaria e al QR. Niente è impossibile (cit. Nike) ?? - Cami71Michele : @valentina_mulas NON È attualmente possibile tecnicamente. Nemmeno negli Usa si può. Ogni nostra regione ha sistema… - AlexSalerno10 : In Italia se hai la tessera sanitaria scaduta non puoi prenotarti per la vaccinazione. In Italia se vuoi fare lo S… - RadioGoldAl : Legge regionale contrasto gioco azzardo patologico: tessera sanitaria per uso slot -