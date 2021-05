Terremoto in Forza Italia, Patriciello attacca le scelte di De Siano nel Sannio (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo le recenti nomine del coordinatore regionale di #ForzaItalia in Campania credo sia arrivato il momento di dire con chiarezza che la gestione portata avanti dal senatore De Siano non ha nulla a che vedere con la democrazia e il confronto interno”. E’ solo l’incipit di un messaggio social dell’eurodeputato Aldo Patriciello che non ha affatto mandato giù le nomine del coordinatore regionale campano di Forza Italia, De Siano. “Non è una questione di merito, ci mancherebbe, ma di metodo. Nulla contro i nuovi coordinatori provinciali e cittadini, di cui ho grande stima e rispetto”. Ma è la mancanza di confronto che ha fatto storcere il naso all’onorevole Patriciello, che non ha escluso la possibilità di impugnare le nomine. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo le recenti nomine del coordinatore regionale di #in Campania credo sia arrivato il momento di dire con chiarezza che la gestione portata avanti dal senatore Denon ha nulla a che vedere con la democrazia e il confronto interno”. E’ solo l’incipit di un messaggio social dell’eurodeputato Aldoche non ha affatto mandato giù le nomine del coordinatore regionale campano di, De. “Non è una questione di merito, ci mancherebbe, ma di metodo. Nulla contro i nuovi coordinatori provinciali e cittadini, di cui ho grande stima e rispetto”. Ma è la mancanza di confronto che ha fatto storcere il naso all’onorevole, che non ha escluso la possibilità di impugnare le nomine. ...

