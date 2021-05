Terremoto Cina | 3 morti e migliaia di sfollati

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 22 maggio 2021) E’ di tree 27 feriti il bilancio deldi magnitudo 6.4 che ieri ha colpito la regione dello Yunnan, nel sudovest della. Lo riferiscono i media ufficiali del gigante asiatico dopo la scossa che ieri sera è stata registrata nella contea di Yangbi Yi, vicino alla città di Dali, a una profondità di 10 chilometri, secondo i dati del China Earthquake Networks Center. Forti scosse sono state avvertite a Dali, così come nel capoluogo Kunming, e nella viprovincia del Sichuan, come ha riportato l’agenzia ufficiale Xinhua che parla di conseguenze per oltre 72.300 abitanti e circa 21.000 case. Qualche ora dopo, una scossa di magnitudo 7.4 ha colpito la provincia nordoccidentale di Qinghai. Sono stati segnalati danni alle strade e almeno due ponti sarebbero crollati, ma in questa provincia non ci sono ...