Tentato omicidio | arrestati due 18enni incensurati

(Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono indiziati diaggravato in concorso con soggetti minorenni i due, entrambistamani a Gragnano dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. L’attività d’indagine ha consentito di accertare il coinvolgimento dei duenell’accoltellamento del 15enne I.G., avvenuto lo scorso 3 maggio a Gragnano, il cui esecutore materiale, minorenne, è già stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, convalidato dal Gip. In particolare, le indagini, che si sono giovate delle concordanti dichiarazioni acquisite ...

... hanno proceduto all'arresto di due diciottenni, entrambi incensurati, gravemente indiziati diaggravato in concorso con soggetti minorenni. L'attività d'indagine, condotta dai ... e ritenuti gravemente indiziati di tentato omicidio aggravato in concorso con soggetti minorenni. In particolare, le indagini, che si sono giovate delle concordanti dichiarazioni acquisite dalla ... Sono indiziati di tentato omicidio aggravato in concorso con soggetti minorenni i due 18enni, entrambi incensurati, arrestati stamani a Gragnano dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Sta ...