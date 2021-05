Tennis | Casper Ruud sarà il compagno di allenamento di Rafael Nadal in vista del Roland Garros

(Di sabato 22 maggio 2021)il norvegeseildidiindell’attesissimo2021. Il campione maiorchino per il suo Slam preferito ha scelto il giovane numero 21 del mondo che ha dimostrato di essere giocatore solido e di ottime qualità. A svelare i dettagli è stato lo stessoche, secondo quanto riportato da Ubi, dopo la finale dell’ATP di Ginevra: “Mi riposerò 1-2 giorni e poi riprenderò gli allenamenti per preparare il. Rafa è lì e credo vorrà giocare perciò dopo un po’ di riposo sono pronto a qualche durocon lui a Maiorca. Non so se ci saranno altri ...

RSIsport : ?? Casper Ruud (ATP 21) è il vincitore della prima semifinale dell'Open di Ginevra. Il tennista norvegese ha staccat… -

A Ginevra, il norvegeseRuud ha giocato la quarta semifinale consecutiva sul rosso. Ha ... Anche Shapovalov, col suodi istinto e ispirazione, sta mostrando progressi evidenti lì dove ...Ruud (ATP 21) ha messo fine alla corsa di Pablo Andujar (75) all'Open Ginevra e in finale ritrover Denis Shapovalov (15), che ha eliminato Pablo Cuevas (102). Il norvegese si imposto in ...Le parole dei finalisti di Ginevra. Shapovalov ha preso il lato positivo della sconfitta contro Nadal a Roma, mentre Ruud sarà a Maiorca per allenarsi proprio con Rafa ...Vittorie in due set per 'Shapo' contro Cuevas e per il norvegese contro Andujar. Entrambi cercano il secondo sigillo nel Tour ATP (non si sono mai sfidati in singolare) ...