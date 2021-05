Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Robert riceve una notizia su Eva (Di sabato 22 maggio 2021) Nuovo appuntamento con le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. Mentre l'Italia si sta avvicinando al finale della sedicesima stagione, in Germania stanno trasmettendo la diciassettesima stagione con protagonisti Maja von Talheim e Florian Vogt. Anche questa nuova stagione ci delizierà della presenza di Ariane Kalenberg. Quest'ultima scoprirà di avere un male incurabile, non sapendo che la storia del tumore maligno al cervello è tutta opera di Christoph. Credendo di avere poco tempo da vivere, la dark lady deciderà di convolare a nozze con Erik, ma a causa di un sogno rivelatore, la donna prenderà una drastica decisione su se stessa. Infine, Robert riceverà notizie di Eva, ma non saranno piacevoli. anticipazioni tedesche ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 22 maggio 2021) Nuovo appuntamento con ledid'. Mentre l'Italia si sta avvicinando al finale della sedicesima stagione, in Germania stanno trasmettendo la diciassettesima stagione con protagonisti Maja von Talheim e Florian Vogt. Anche questa nuova stagione ci delizierà della presenza di Ariane Kalenberg. Quest'ultima scoprirà di avere un male incurabile, non sapendo che la storia del tumore maligno al cervello è tutta opera di Christoph. Credendo di avere poco tempo da vivere, la dark lady deciderà di convolare a nozze con Erik, ma a causa di un sogno rivelatore, la donna prenderà una drastica decisione su se stessa. Infine,rà notizie di Eva, ma non saranno piacevoli....

