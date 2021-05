Telese Terme, da martedì riapre la biblioteca comunale (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme – “In occasione della giornata Mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo, che si è celebrata il 21 maggio, la biblioteca comunale di Telese Terme ha accolto l’opera del giovane artista Nuru B, donata dal presidente del consiglio comunale, Maria Venditti. L’opera ha come protagonista Kunta Kinte, figura iconica nella cultura del riscatto africano. “L’incontro è stato occasione di scambio di esperienze tra i giovani del forum Telesino e l’associazione Agorà, da sempre impegnata sui temi dell’integrazione e della cooperazione – ha detto Maria Venditti -. Tutti insieme, in questa giornata, nel riconoscimento della necessità di aumentare il potenziale della cultura come mezzo per raggiungere la prosperità, lo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “In occasione della giornata Mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo, che si è celebrata il 21 maggio, ladiha accolto l’opera del giovane artista Nuru B, donata dal presidente del consiglio, Maria Venditti. L’opera ha come protagonista Kunta Kinte, figura iconica nella cultura del riscatto africano. “L’incontro è stato occasione di scambio di esperienze tra i giovani del forum Telesino e l’associazione Agorà, da sempre impegnata sui temi dell’integrazione e della cooperazione – ha detto Maria Venditti -. Tutti insieme, in questa giornata, nel riconoscimento della necessità di aumentare il potenziale della cultura come mezzo per raggiungere la prosperità, lo ...

