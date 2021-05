Tasse, ancora tasse, sempre tasse: da Letta a Visco, la musica a sinistra non cambia (Di sabato 22 maggio 2021) L’ultima uscita del segretario del Pd Enrico Letta sul fronte tasse ha scatenato feroci polemiche e reazioni rabbiose da parte degli italiani sui social, convinti che sia piuttosto una tregua fiscale la soluzione migliore per consentire a famiglie e imprenditori di riprendersi dai duri morsi della crisi. Di tutt’altra idea, invece, l’economista ed ex ministro del Tesoro Vincenzo Visco, un nome di punta dei governi Prodi, D’Alema e Amato, corso piuttosto ad applaudire il leader dem definendo la sua proposta “politicamente giusta”. La conferma della strada che il Pd ha deciso da tempo di intraprendere. Intervistato da La Stampa, Visco ha rincarato la dose: “È chiaro che l’imposta di successione che abbiamo adesso non sta in piedi ed è sacrosanto cercare di colpire, far contribuire i ... Leggi su ilparagone (Di sabato 22 maggio 2021) L’ultima uscita del segretario del Pd Enricosul fronteha scatenato feroci polemiche e reazioni rabbiose da parte degli italiani sui social, convinti che sia piuttosto una tregua fiscale la soluzione migliore per consentire a famiglie e imprenditori di riprendersi dai duri morsi della crisi. Di tutt’altra idea, invece, l’economista ed ex ministro del Tesoro Vincenzo, un nome di punta dei governi Prodi, D’Alema e Amato, corso piuttosto ad applaudire il leader dem definendo la sua proposta “politicamente giusta”. La conferma della strada che il Pd ha deciso da tempo di intraprendere. Intervistato da La Stampa,ha rincarato la dose: “È chiaro che l’imposta di successione che abbiamo adesso non sta in piedi ed è sacrosanto cercare di colpire, far contribuire i ...

