Tassa minima globale sulle multinazionali, gli Usa rivedono al ribasso l’aliquota: 15%. L’Italia si accoda: verso un accordo al G20 di Venezia (Di sabato 22 maggio 2021) Arriverà con tutta probabilità al G20 di Venezia, a inizio luglio, l’accordo sulla Tassazione minima per le multinazionali sbloccato dalla proposta arrivata in aprile dagli Usa di Joe Biden. Mentre in Italia si discute soprattutto della proposta di Enrico Letta sull’aumento della Tassa di successione, negli ultimi giorni sono arrivate due novità: giovedì Washington ha ufficializzato quella che dovrebbe essere l’aliquota minima globale. E la cifra è più bassa di quanto inizialmente ipotizzato, il 15% sui profitti anziché il 21% che è l’attuale prelievo sui profitti societari applicato negli Usa dopo la riforma Trump (la Casa Bianca intende portarlo al 28%). Per il dipartimento guidato da Janet Yellen quel livello rappresenta però, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Arriverà con tutta probabilità al G20 di, a inizio luglio, l’sullazioneper lesbloccato dalla proposta arrivata in aprile dagli Usa di Joe Biden. Mentre in Italia si discute soprattutto della proposta di Enrico Letta sull’aumento delladi successione, negli ultimi giorni sono arrivate due novità: giovedì Washington ha ufficializzato quella che dovrebbe essere. E la cifra è più bassa di quanto inizialmente ipotizzato, il 15% sui profitti anziché il 21% che è l’attuale prelievo sui profitti societari applicato negli Usa dopo la riforma Trump (la Casa Bianca intende portarlo al 28%). Per il dipartimento guidato da Janet Yellen quel livello rappresenta però, ...

