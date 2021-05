Tassa di successione, Provenzano difende la proposta di Letta: “Basta timidezze, vogliamo giustizia sociale” (Di sabato 22 maggio 2021) La proposta del segretario Pd Enrico Letta di aumentare le tasse di successione per le eredità milionarie, allo scopo di finanziare i più giovani, trova pieno sostegno nell’ex ministro per il Sud e vicesegretario dem Peppe Provenzano, che in un’intervista pubblicata oggi su Repubblica esprime parole di apprezzamento e incoraggiamento per l’idea avanzata dall’ex premier. “Enrico ha avuto coraggio”, dice Provenzano nell’intervista. “È il primo segretario del Pd che propone un aumento delle tasse per i super ricchi con una esplicita finalità di giustizia sociale“. “Dopo Berlusconi e la timidezza del centrosinistra del passato, l’Italia sulla successione è diventata una sorta di paradiso fiscale. E questo ha contribuito a rendere la nostra società quella ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021) Ladel segretario Pd Enricodi aumentare le tasse diper le eredità milionarie, allo scopo di finanziare i più giovani, trova pieno sostegno nell’ex ministro per il Sud e vicesegretario dem Peppe, che in un’intervista pubblicata oggi su Repubblica esprime parole di apprezzamento e incoraggiamento per l’idea avanzata dall’ex premier. “Enrico ha avuto coraggio”, dicenell’intervista. “È il primo segretario del Pd che propone un aumento delle tasse per i super ricchi con una esplicita finalità di“. “Dopo Berlusconi e la timidezza del centrosinistra del passato, l’Italia sullaè diventata una sorta di paradiso fiscale. E questo ha contribuito a rendere la nostra società quella ...

