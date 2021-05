Tappa 14 del Giro D’Italia: mappe e altimetrie (Di sabato 22 maggio 2021) Il primo degli episodi classificati con cinque stelle dagli organizzatori è un ritorno a uno dei traguardi in montagna più difficili nel ciclismo dopo tre anni. La Tappa 14 del Giro D’Italia arriva sul Monte Zoncolan e può mettere fine a tanti sogni, distruggere la gara di alcuni favoriti, e stimolare altri. Tappa 14 del Giro D’Italia: come sarà il percorso di oggi? Il varo sarà ospitato dal Comune di Cittadella. Castelfranco Veneto è il secondo punto del percorso che inizialmente si sviluppa su terreno pianeggiante. Da qui arriva il campione del mondo 2008 Alessandro Ballan, così come l’attuale direttore sportivo della Ineos Grenadiers, Matteo Tossato. Più avanti sul percorso si trova Caneva, dove si trova un museo del ciclismo, e poco più avanti la leggera salita al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Il primo degli episodi classificati con cinque stelle dagli organizzatori è un ritorno a uno dei traguardi in montagna più difficili nel ciclismo dopo tre anni. La14 delarriva sul Monte Zoncolan e può mettere fine a tanti sogni, distruggere la gara di alcuni favoriti, e stimolare altri.14 del: come sarà il percorso di oggi? Il varo sarà ospitato dal Comune di Cittadella. Castelfranco Veneto è il secondo punto del percorso che inizialmente si sviluppa su terreno pianeggiante. Da qui arriva il campione del mondo 2008 Alessandro Ballan, così come l’attuale direttore sportivo della Ineos Grenadiers, Matteo Tossato. Più avanti sul percorso si trova Caneva, dove si trova un museo del ciclismo, e poco più avanti la leggera salita al ...

