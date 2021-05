SuperEnalotto | schedina giocata a Montappone nelle Marche | con 2 euro vinti 156 milioni

Advertising

MediasetTgcom24 : Superenalotto, vinti 156 milioni di euro con una schedina da due euro #superenalotto - simcopter : RT @sole24ore: Vince il Jackpot Superenalotto con una schedina da due euro: oltre 156,1 milioni di euro - mywifeluna : RT @MediasetTgcom24: Superenalotto, vinti 156 milioni di euro con una schedina da due euro #superenalotto - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Vince il Jackpot Superenalotto con una schedina da due euro: oltre 156,1 milioni di euro - infoitcultura : Superenalotto, 6 da oltre 156 milioni in provincia di Fermo: schedina da due Euro -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto schedina

... ieri sera un sei alha scaricato un jackpot da 156.294.151,36 nella provincia di Fermo, sud delle Marche, grazie a unada due euro, di quelle che si giocano per caso tra il ...... a Montappone , nel Fermano e in tutte le marche non si parla d'altro: l'unico 6 alè stato infatti centrato in paese da un giocatore o una giocatrice che ha scommesso unada 2 ...Superenalotto da record: centrato il 6 vincente che permette al fortunato giocatore di incassare la cifra di 156.294.151,36 di euro. Questa la combinazione vincente: 1 – 7 – 37 – 43 – 63 – 81. Numero ...Il titolare del punto Sisal: "Sicuramente è un cliente locale, ha giocato una schedina di appena 2 euro. Speriamo che il fortunato non sia un avaro" ...