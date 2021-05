Superenalotto | centrato il sei milionario | vincita clamorosa

(Di sabato 22 maggio 2021), arriva il seirecord in Italia di 156.294.151,36 euro. Il fortunato ha intascato una sestina da sogno. Il concorso deldi sabato 22 maggio ha regalato lada sogno che milioni di italiani attendevano. A distanza di quasi un anno è arrivato il sei da favola, che ha permesso al L'articolo proviene da Consumatore.com.

Superenalotto da record: centrato un sei vincente che permette al fortunato giocatore di incassare la cifra record di 156.294.151,36 di euro. Questa la combinazione vincente: 1 - 7 - 37 - 43 - 63 - 81