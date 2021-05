Superenalotto | centrato il sei milionario | vincita clamorosa con 2 euro

Advertising

repubblica : ?? Superenalotto, centrato a Fermo il 6 da 156 milioni di euro - Adnkronos : #Superenalotto, centrato il 6: il #jackpot da oltre 156 milioni di euro vinto a Montappone. #Fermo. - liberenotizie : Superenalotto, centrato il 6: vinto jackpot da oltre 156 milioni di euro. Adnkronos - ultimora - morenoAlmare : RT @Corriere: Superenalotto, centrato il 6 da 156 milioni di euro a Montappone nel Fermano - giorgio_gatto_ : RT @Corriere: Superenalotto, centrato il 6 da 156 milioni di euro a Montappone nel Fermano -

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto centrato

Nel piccolo Comunale di Montappone, in Provincia di Fermo, con un parco investimento di soli due euro è statoil 6 in schedina, vincendo il Jackpotper un incasso che supera i ...Il jackpot delda oltre 156 milioni di euro è stato vinto a Montappone, comune di meno di 1700 abitanti in provincia di Fermo nelle Marche, ed è stato giocato nel punto di vendita Sisal ...Il SuperEnalotto rende milionaria Montappone, in provincia di Fermo, con un 6 da oltre 156 milioni di euro. La vincita è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato ...Dove è stato centrato il 6 al Superenalotto di oggi, 22 maggio? La vincita a Fermo dove è stato centrato un 6 da 156 milioni ...