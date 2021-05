Superbike | superpole GP Aragon 2021 | Rea conquista la pole ed abbatte il record della pista Nona piazza per Rinaldi

(Di sabato 22 maggio 2021) Il britannico Jonathan Reala-position per gara-1 del Gran Premio d’, primo atto. Il pluricampione di casa Kawasaki firma il best lapin 1.48.458, tempo che gli vale il nuovodel tracciato spagnolo. Il sette volte vincitore del Mondiale riservato alle derivate festeggia la 28^in carriera e tra qualche ora potrebbe salire per la 100° volta sul gradino più alto del podio. Il britannico ha dato spettacolo con un giro perfetto che non ha lasciato scampo alla concorrenza I britannici Scott Redding e Tom Sykes, rispettivamente su Ducati e BMW, si collocano al secondo ed al terzo posto davanti ad Alex Lowes che, dopo il primo giro ...

DIRETTA SBK: IN PISTA PER LA SUPERPOLE Il sabato della Superbike entra sempre più nel vivo, la diretta Sbk infatti dalle ore 11.10 ci proporrà la superpole, sessione di prove ufficiali che servirà naturalmente a determinare l'... Alle 11 si disputerà la superpole, alle 14 invece il via a Gara - 1. Superbike 2021 Aragon PL3 i risultati