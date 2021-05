Superbike, Alvaro Bautista: “La scorsa stagione mi sono offerto di fare qualche test o gara in MotoGP” (Di sabato 22 maggio 2021) Scatta dal MotorLand Aragon il Mondiale Superbike. Ai nastri di partenza, con una delle Honda di HRC, ci sarà l’esperto spagnolo Alvaro Bautista. Quest’ultimo si prepara per la terza stagione nel Mondiale riservato alle derivate con l’obiettivo di far crescere le moto giapponesi. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, l’iberico ha affermato: “sono caduto facendo motocross quattro giorni prima dei test di Barcellona. Ora mi sento molto meglio. L’impatto è stato forte ed ho temuto di non esserci per la prima gara. Ora mi sento meglio, ogni giorno che passa. Non sono al cento per cento, ma spero di non avere problemi nel fine settimana”. Bautista ha continuato dicendo: “Non abbiamo fatto tanti test, ma siamo riusciti a ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Scatta dal MotorLand Aragon il Mondiale. Ai nastri di partenza, con una delle Honda di HRC, ci sarà l’esperto spagnolo. Quest’ultimo si prepara per la terzanel Mondiale riservato alle derivate con l’obiettivo di far crescere le moto giapponesi. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, l’iberico ha affermato: “caduto facendo motocross quattro giorni prima deidi Barcellona. Ora mi sento molto meglio. L’impatto è stato forte ed ho temuto di non esserci per la prima. Ora mi sento meglio, ogni giorno che passa. Nonal cento per cento, ma spero di non avere problemi nel fine settimana”.ha continuato dicendo: “Non abbiamo fatto tanti, ma siamo riusciti a ...

