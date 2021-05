(Di sabato 22 maggio 2021) I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate nei confronti di un 50enne, amministratore unico di una nota azienda farmaceutica milanese. Le indagini sono partite dalla denuncia di unauniversitaria di 21 anni che aveva raccontato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. Si era risvegliata a casa stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente.

cdghietta : RT @HuffPostItalia: Studentessa narcotizzata e violentata: arrestato imprenditore farmaceutico - CapaGira : RT @Today_it: Studentessa narcotizzata col 'caffè', violentata e fotografata: arrestato un noto imprenditore - PalermoToday : Studentessa narcotizzata col 'caffè', violentata e fotografata: arrestato un noto imprenditore… - Today_it : Studentessa narcotizzata col 'caffè', violentata e fotografata: arrestato un noto imprenditore - Gazzettino : Milano, studentessa 21enne narcotizzata e violentata: arrestato imprenditore farmaceutico -

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa narcotizzata

L'HuffPost

Le indagini sono partite dalla denuncia di unauniversitaria di 21 anni che aveva raccontato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage e di aver ...Le indagini sono partite dalla denuncia di unauniversitaria di 21 anni che aveva raccontato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage e di aver ...Ha narcotizzato una giovane studentessa, ne ha abusato sessualmente e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il fatto. Per questo un imprenditore 50enne milanese è stato arrestato. Ad eseg ...Si era recata in un’azienda farmaceutica per un colloquio di lavoro per uno stage ma è entrata in un vero incubo. Un giovane studentessa di 21 anni è stata narcotizzata e violentata da un imprenditore ...