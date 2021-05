Streaming da piscine e vasche idromassaggio | Twitch lancia la categoria dedicata

Leggi su esports247

(Di sabato 22 maggio 2021) Per evitare di dover effettuare ulteriori “ban”,ha deciso di introdurre una nuovasulla piattaforma dove è possibile fareanche inha infatti annunciato a creazione della nuovache prende proprio il nome di “Pools, Hot Tubs, and Beaches”, ovvero “e spiagge”. Una scelta che si è rivelata necessaria, dato il continuo aumento di donne streamers che popolano la sezione “Just Chatting” e che sono spesso protagoniste didove si mostrano in bikini nelle loro. L’abbigliamento da spiaggia delle streamers violerebbe le regole ...