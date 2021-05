«Storie di mare e piccole terre», uno spettacolo inedito per la salvaguardia del pianeta (Di sabato 22 maggio 2021) Musica, arte e teatro si fondono in uno speciale appello per la salvaguardia dell’ambiente. Storie di Mare e Piccole Terre è una fiaba surreale ed ecologica, uno spettacolo teatrale inedito. Per la prima volta, in live streaming su LIVENow, direttamente dal Teatro Auditorium di Trento, domenica 23 maggio alle 20. Leggi su vanityfair (Di sabato 22 maggio 2021) Musica, arte e teatro si fondono in uno speciale appello per la salvaguardia dell’ambiente. Storie di Mare e Piccole Terre è una fiaba surreale ed ecologica, uno spettacolo teatrale inedito. Per la prima volta, in live streaming su LIVENow, direttamente dal Teatro Auditorium di Trento, domenica 23 maggio alle 20.

azpuita : New post (Al via la mostra 'Castello di Gallipoli - Un mare di storie. Un viaggio experience') has been published o… - MarinellaGS : RT @ilfrangente: #Rassegnastampa Su L' - pipposchitt : RT @AnsaPuglia: Riapre Castello di Gallipoli, in mostra 'Un mare di storie'. Dal 12 giugno visita immersiva nel passato della 'Città bella'… - cronachelucane : RIAPRE IL CASTELLO DI GALLIPOLI - In mostra “Un mare di storie” - - jiuliska : ma perché vedo le storie della gente che è al mare È già tanto se riesco ad andare a bere un caffè :( -

Ultime Notizie dalla rete : Storie mare Farsa dei corridoi umanitari. L'Italia non è la terra promessa 'Troppo spesso ci troviamo a piangere le vittime dei naufragi in mare' aveva commentato monsignor ... 'Tutti con storie dolorose alle spalle - conclude il comunicato di Sant'Egidio - in fuga da Paesi ...

Mr. Tamburino non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare Franco Battiato ha saputo raccontare con ironia, intelligenza e cultura storie di mondi ... con la mia famiglia avevamo preso in affitto una casetta sul mare, a Policastro, in Cilento e un pomeriggio, ...

Riapre Castello di Gallipoli, in mostra 'Un mare di storie' Agenzia ANSA Una notte al Belmond Hotel Cipriani a Venezia Uno degli hotel più eleganti e celebri del mondo, da sempre meta del jet set e di vacanze da sogno, ha appena inaugurato la stagione con tante novità per celebrare l'anniversario di Venezia ...

Una femmina troppo ostinata per vivere: così un paese intero ha ucciso Teresa Pettegolezzi e sospetti hanno inseguito una giovane sarda, indipendente e ribelle, di cui nessuno parla più. Fra vento di maestrale e profumo di mirto è stata rinnegata come Maria, una “strega” da ten ...

