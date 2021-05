Stefania Orlando, fermato lo scherzo delle Iene: “Non andrà in onda” (Di sabato 22 maggio 2021) L'annuncio su Twitter della finalista del Grande Fratello Vip 6 che ha scatenato le reazioni dei fan: i presunti motivi dietro la decisione L'articolo provIene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 22 maggio 2021) L'annuncio su Twitter della finalista del Grande Fratello Vip 6 che ha scatenato le reazioni dei fan: i presunti motivi dietro la decisione L'articolo provda Gossip e Tv.

Advertising

MikyS03 : Salvo un improbabile inserimento nella puntata finale (ma ad oggi non è previsto), lo scherzo a Stefania Orlando an… - fabiofabbretti : #LeIene smentiscono Stefania Orlando a DM: lo scherzo non è stato cancellato - mary84368425 : @stefyorlando @thisismaneskin Per me c'è solo lei la mia sola e unica Queen Stefania Orlando ?? - blogtivvu : Stefania Orlando: “Lo scherzo de Le Iene? Non andrà in onda!”, l’annuncio che spiazza i fan - jessica_zorzina : RT @tommaso_zorzi: Alexa play “Pensa che culo” di Stefania Orlando. #Amici20 -