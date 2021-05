Stato francese nel cda Essilux di Del Vecchio, ossigeno per Alitalia, moderata guerra nel Copasir (Di sabato 22 maggio 2021) Non solo Essilux, Alitalia e Copasir. Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. Pillole di rassegna stampa nei tweet di Michele Arnese, direttore di Start BPI FRANCE (CONTROLLATA DALLO Stato francese) ANCHE NEL CDA DI Essilux “Essilux: via all’era Del Vecchio, il governo francese entra nel cda”. (La Stampa) — Michele Arnese (@Michele Arnese) May 22, 2021 ossigeno PER Alitalia 100 milioni stanziati da poco dal governo con il decreto «Sostegni bis» per garantire la continuità operativa di Alitalia per i prossimi 3-4 mesi. Più o meno fino a quel 23 settembre, giorno ultimo della cassa integrazione per 6.828 dipendenti. (Corsera) — Michele Arnese (@Michele Arnese) May 22, ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Non solo. Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. Pillole di rassegna stampa nei tweet di Michele Arnese, direttore di Start BPI FRANCE (CONTROLLATA DALLO) ANCHE NEL CDA DI: via all’era Del, il governoentra nel cda”. (La Stampa) — Michele Arnese (@Michele Arnese) May 22, 2021PER100 milioni stanziati da poco dal governo con il decreto «Sostegni bis» per garantire la continuità operativa diper i prossimi 3-4 mesi. Più o meno fino a quel 23 settembre, giorno ultimo della cassa integrazione per 6.828 dipendenti. (Corsera) — Michele Arnese (@Michele Arnese) May 22, ...

