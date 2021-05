Stadi chiusi, quanti milioni ha perso la Serie A da inizio pandemia? (Di sabato 22 maggio 2021) La prossima sarà la stagione del ritorno dei tifosi negli Stadi, ma intanto le perdite sono state alte. Leggi su 90min (Di sabato 22 maggio 2021) La prossima sarà la stagione del ritorno dei tifosi negli, ma intanto le perdite sono state alte.

Advertising

WalterWhiteNH : I trogonaples attaccano la dirigenza. Questi sono gli stessi che volevano i biglietti gratis da ADL. Menomale che g… - Televideo40 : #zonagol In queste ore si decide la #Liga... In #Spagna, stadi ancora chiusi... probabilmente per evitare… - FerAlvaradoRo : RT @filippomricci: Stadi chiusi, tifosi sciolti, nessun senso - ehylea : Unico lato positivo degli stadi chiusi: se fossero stati aperti, avrei dovuto lavorare e vedere quelli lì festeggia… - filippomricci : Stadi chiusi, tifosi sciolti, nessun senso -