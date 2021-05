SSP600 Aragon | vince Odendaal | disastro Cluzel - Tuuli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SSP600 Aragon

Motosprint.it

Trionfo per Odendaal Un colpo di scena che ha spalancato le porte al primo trionfo nelladi ... SBK, Rea da leggenda in Gara 1: sono 100 vittorie! Bene Bernardi Grande gara per Luca ..., Superpole: Cluzel precede Tuuli Rinaldi e Locatelli in top ten Chiude in sesta piazza con la BMW M1000RR Tom Sykes, a precedere il migliore dei piloti italiani , ovvero Michael Ruben ...Un contatto tra il finlandese e il francese a pochi giri dalla fine ha regalato il successo finale a Steven Odendaal. L'incidente è finito sotto la lente dei Commissari ...È di Jules Cluzel la prima pole stagionale della categoria SuperSport 600. Il pilota della Yamaha ha fatto segnare il tempo di 1:52.937, oltre due decimi più veloce del dominatore del venerdì, Niki Tu ...