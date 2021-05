Sportmediaset – Sergio Conceiçao diventa il favorito per la panchina del Napoli | atteso in Italia la prossima settimana

(Di sabato 22 maggio 2021) Una vera e propria bomba quella sganciata da: il nuovo allenatoreper succedere a Gattuso sulladelsarebbe. L’attuale tecnico del Porto pare abbia stregato De Laurentiis che ne avrebbe apprezzato il gioco europeo ed offensivo mostrato in Champions League contro la Juventus e non solo. LEGGI ANCHE: Clamoroso Hysaj, ADL fa dietrofront: previsto un incontro con Giuffredi per cercare l’accordoConceicao, il tecnico del Porto è ilper laazzurra Il portoghese piacerebbe anche per il sistema tattico utilizzato (4-2-3-1) che ben si sposerebbe con l’attuale rosa del, a differenza di Simone Inzaghi (che usa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sportmediaset Sergio

Sport Mediaset

...diSette Camara ferma alla Rascasse . Per il francese del team Venturi due posizioni di penalità in griglia. Qualifiche al via alle 12.00 (in diretta su Sky Sport Collection e.it)...Un altro nome delle ultime ore è quello di Mattias Svanberg del Bologna, riporta. Poi ...Aguero è il sogno, Edin Dzeko e Oliver Giroud due opzioni molto più percorribili rispetto ...Sergio Conceição si candida al ruolo di favorito per succedere a Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Quella dell'attuale tecnico del Porto era emersa ...Sull'allenatore lusitano anche la Lazio, ma la prima scelta in caso di mancato rinnovo di Inzaghi sarebbe proprio Gattuso ...