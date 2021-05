Spezia, i convocati di Italiano per la Roma (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Roma, prevista per le ore 20:45. Ecco l’elenco completo: Portieri – Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel. Difensori – Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Erlic, Ismajli, Bertola (40), Vignali. Centrocampisti – Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Pietra (41), Leo Sena. Attaccanti – Gyasi, Nzola, Verde, Agudelo. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico Vincenzoha diramato la lista deiper la partita di domani contro la, prevista per le ore 20:45. Ecco l’elenco completo: Portieri – Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel. Difensori – Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Erlic, Ismajli, Bertola (40), Vignali. Centrocampisti – Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Pietra (41), Leo Sena. Attaccanti – Gyasi, Nzola, Verde, Agudelo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

