Sostegni bis | in arrivo 1 600 euro per lavoratori dello spettacolo

(Di sabato 22 maggio 2021)bis: ini sussidi per idel mondoma anche i fondi per la cultura. Tutti i dettagli e le scadenze. Innuovi sussidi previsti dal DecretoBis, la misura in favore delle famiglie che il governo Draghi ha previsto per questo 2021. I provvedimenti importanti per i L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - elenabonetti : Con il Dl Sostegni bis, investiamo 40 miliardi per le imprese, le lavoratrici e i lavoratori, le famiglie, ma sopra… - ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - levrierog : @MeMeEsposito @Radio1Rai Buongiorno Marco, può il sindaco di Novara esordire dicendo che ad oggi al sud abbiamo Dre… - GToccafondi : Tutti i ragazzi vanno aiutati. Tutta la scuola è importante. Il governo Draghi lo dimostra e nel dl Sostegni bis in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

Una prima risposta è arrivata dal decreto, che prevede risorse per un concorso accelerato, solo per il prossimo anno scolastico, per immettere a ruolo circa 3mila insegnanti Stem, di cui ...Anche chi si appresta a richiedere il REM per la prima volta, dal prossimo DLtroverà quattro mensilità anziché le 2/3 come le anticipazioni in bozza del Decreto delle settimane scorse ...Il Decreto Sostegni bis diventa legge: il provvedimento da 40 miliardi di euro approvato in Consiglio dei Ministri guarda al futuro e investe sul lavoro.Supplemento di www.italiaatavola.net Il presidente del Consiglio ha presentato la nuova manovra da 40 miliardi di euro. Di questi, circa 17 miliardi per gli aiuti a fondo perduto. Dotazione da 3,3 mil ...