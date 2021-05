Sostegni bis, 40 miliardi punto per punto (Di sabato 22 maggio 2021) Il provvedimento da 40 miliardi di euro complessivi, stanzia 15,4 mld per i ristori, tra l’acconto e il conguaglio di fine anno. Queste le principali misure. Dai ristori a doppio binario, al pacchetto lavoro, passando per gli aiuti alle famiglie e a finanziamenti per Alitalia. Sono in tutto 77 gli articoli della bozza del decreto Sostegni Bis, atteso oggi al varo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento da 40 miliardi di euro complessivi, stanzia 15,4 mld per i ristori, tra l’acconto e il conguaglio di fine anno. Queste le principali misure. RISTORI IN DUE TEMPI. Ammonta a oltre 15 miliardi lo stanziamento per l’acconto e il saldo dei nuovi ristori. Secondo una bozza del Dl Sostegni Bis, il governo stanzia 8 miliardi per una nuova tranche di Sostegni da ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Il provvedimento da 40di euro complessivi, stanzia 15,4 mld per i ristori, tra l’acconto e il conguaglio di fine anno. Queste le principali misure. Dai ristori a doppio binario, al pacchetto lavoro, passando per gli aiuti alle famiglie e a finanziamenti per Alitalia. Sono in tutto 77 gli articoli della bozza del decretoBis, atteso oggi al varo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento da 40di euro complessivi, stanzia 15,4 mld per i ristori, tra l’acconto e il conguaglio di fine anno. Queste le principali misure. RISTORI IN DUE TEMPI. Ammonta a oltre 15lo stanziamento per l’acconto e il saldo dei nuovi ristori. Secondo una bozza del DlBis, il governo stanzia 8per una nuova tranche dida ...

Advertising

AnnalisaChirico : Il min. degli Annunci Roberto Speranza (quello che da quando è iniziata la pandemia non ne azzecca una) aveva annun… - ItaliaViva : Sostegni bis, più vantaggioso investire (e guadagnare) con le start up. @MorMattia 'Ora un testo unico dell'Innovaz… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #22maggio: l'Europa dice sì alla global tax #Usa. Dal #G20 sul… - infoiteconomia : Mutui per giovani: via libera alle agevolazioni dal Decreto Sostegni Bis - Simo07827689 : RT @carlosibilia: I primi ad affrontare il virus, non ci siamo mai dimenticati di voi. Nuove risorse per la sicurezza nel decreto Sostegni… -