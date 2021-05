“Sono arrivato in Brasile partendo da zero, e ora insegno all’università. Tornerei in Italia solo da pensionato” (Di sabato 22 maggio 2021) La prima volta che arrivò in Brasile era il 1998. In Italia, racconta, per lui c’erano poche prospettive. Ha iniziato così con lezioni di Italiano a San Paolo, città da oltre 12 milioni di abitanti: “Nel giro di qualche mese avevo l’agenda piena di contatti”, ricorda. Oggi, oltre 20 anni dopo, con un master, una borsa di studio e un concorso vinto, Paolo Ricci, 47 anni, da Ravenna, è docente di Scienze Politiche all’università di San Paolo. “I ragazzi devono internazionalizzarsi – spiega –. L’espatrio non è più una scelta definitiva”. Dopo la laurea nel 1997 in Scienze Politiche all’università di Bologna, Paolo decide di partire per il Brasile. Superato il primo impatto, la strada è in discesa. Nel 2000 inizia un master, nel 2008 vince un concorso e diventa professore assistente. “Qui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) La prima volta che arrivò inera il 1998. In, racconta, per lui c’erano poche prospettive. Ha iniziato così con lezioni dino a San Paolo, città da oltre 12 milioni di abitanti: “Nel giro di qualche mese avevo l’agenda piena di contatti”, ricorda. Oggi, oltre 20 anni dopo, con un master, una borsa di studio e un concorso vinto, Paolo Ricci, 47 anni, da Ravenna, è docente di Scienze Politichedi San Paolo. “I ragazzi devono internazionalizzarsi – spiega –. L’espatrio non è più una scelta definitiva”. Dopo la laurea nel 1997 in Scienze Politichedi Bologna, Paolo decide di partire per il. Superato il primo impatto, la strada è in discesa. Nel 2000 inizia un master, nel 2008 vince un concorso e diventa professore assistente. “Qui ...

