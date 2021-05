Sonia Bruganelli | il racconto choc a Belve | «Quando è nata nostra figlia ho abdicato il ruolo di mamma»

(Di sabato 22 maggio 2021)ospite di ??, condotto da Francesca Fagnani alle 22:55 su Raidue ha raccontato per la prima volta un fatto personale molto doloroso, legato alla nascita della...

, la confessione senza filtri davanti alle telecamere. Insieme alla padrona di casa, Francesca Fagnani, la moglie di Paolo Bonolis ha parlato a cuore aperto davanti alle telecamere del ...Non c'è niente di cui scandalizzarsi sentendo le parole cheha pronunciato durante l'intervista al programma di Rai2 Belve . La moglie di Paolo Bonolis ha parlato con a conduttrice Francesca Fagnani di molte cose, anche private della sua ..."Sono arrivata al punto in cui non riuscivo ad essere la madre dei miei figli. Poi ho capito", ha raccontato Sonia ...Ospite del programma di Rai2 Belve, Sonia Bruganelli ha espresso il suo pensiero sugli show di Barbara D'Urso.