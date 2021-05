Soluzione del Precariato Scolastico? Bianchi: Avviato Piano Assunzioni, Ogni Docente Sarà al Suo Posto Entro Settembre (Di sabato 22 maggio 2021) Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, parla del tema del Precariato a scuola e promette che Entro Settembre verranno risolte le criticità in merito. “Stiamo lavorando affinché Ogni professore sia al suo ... Leggi su youreduaction (Di sabato 22 maggio 2021) Patrizio, ministro dell’Istruzione, parla del tema dela scuola e promette cheverranno risolte le criticità in merito. “Stiamo lavorando affinchéprofessore sia al suo ...

