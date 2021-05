SOCIAL – Ibrahimovic ironico: “Il risultato della mia risonanza” | News (Di sabato 22 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic, sui propri canali SOCIAL, ha pubblicato, con una buona dose di ironia, un responso medico piuttosto particolare. Il video Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 maggio 2021) Zlatan, sui propri canali, ha pubblicato, con una buona dose di ironia, un responso medico piuttosto particolare. Il video

Advertising

PianetaMilan : #VIDEO - @Ibra_official ironico sui #social: 'Il risultato della mia risonanza' | #News - @acmilan #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Ibra ironico: 'Il risultato della mia risonanza magnetica'. La lastra parla da sé: Che Zlatan Ibrahimovic non sarà… - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic a Bergamo da primo tifoso: 'Non è finita finché non lo dico io', ha scritto Ibrahimovic sui soci… - sportli26181512 : Europei, Ibra sta facendo di tutto per rientrare tra i convocati della Svezia: 'Non è finita finché non lo decido i… - Falla_Girare : RT @MilanPress_it: NON È FINITA FINCHÉ NON DICO CHE È FINITA ?? Zlatan #Ibrahimovic si allena senza sosta per tornare più forte di prima d… -